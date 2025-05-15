Іран запропонував США і арабським країнам створити ядерний консорціум - NYT

Іран запропонував створити спільне підприємство зі збагачення урану за участю арабських країн та американських інвестицій як альтернативу вимозі Вашингтона ліквідувати ядерну програму ІРІ.

Про це The New York Times повідомили чотири іранські чиновники, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників видання, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висловив цю ідею спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу під час переговорів в Омані в неділю.

Кілька іранських ЗМІ у вівторок опублікували на перших шпальтах повідомлення про «новий план Ірану за столом переговорів».

Водночас прессекретар Віткоффа Едді Васкес заперечив, що ця пропозиція була на переговорах. «Твердження неназваних джерел про те, що ідея спільного підприємства зі збагачення урану була частиною останнього раунду переговорів з Іраном в Омані, абсолютно не відповідає дійсності. Вона ніколи не висувалася і не обговорювалася», - сказав він.

Згідно з інформацією чотирьох іранських чиновників і ЗМІ, пропозиція Ірану передбачає створення ядерного консорціуму за участю трьох країн. Іран збагачував би уран до низького рівня, недостатнього для створення ядерної зброї, а потім постачав би його іншим арабським країнам для цивільного використання.

Угода, яка дозволила б Ірану збагачувати уран до 3,67 відсотка, була б схожа на ядерну угоду 2015 року між ІРІ і світовими державами. Але головною відмінністю буде присутність представників інших країн - можливо, навіть Сполучених Штатів - для забезпечення додаткового рівня контролю.

Чотири іранські посадовці зазначають, що на відміну від ядерної угоди 2015 року, розрахованої на 15 років, план спільного підприємства буде безстроковим.

Іранські офіційні особи неодноразово називали неприпустимим закриття ядерної програми. Міністр закордонних справ Арагчі заявляв, що право Ірану збагачувати уран до цивільного рівня є питанням «національної гордості» і не підлягає обговоренню.

В Омані в неділю відбулася тригодинна зустріч Віткоффа і Арагчі, сторони назвали переговори продуктивними і обнадійливими. Вони заявили, що переговори перейдуть до експертних технічних груп, які зазвичай обговорюють деталі щодо ядерних об'єктів і фінансові питання, пов'язані з послабленням санкцій.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді написав у соцмережі, що переговори в неділю включали «корисні і оригінальні ідеї, що відображають спільне бажання досягти гідної угоди».

Іран і США не мають дипломатичних відносин вже 45 років.