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Goldman Sachs: Інвестори позбавляються надлишку доларів, а не тікають з ринку США
18:00 14.05.2025 |
Президент Goldman Sachs Джон Волдрон заявив, що нещодавнє скорочення обсягів активів у доларах США інвесторами свідчить про їхнє повернення до більш нейтральних позицій щодо валюти, а не про масовий відтік капіталу. Про це пише Reuters.
Фінансові ринки стали свідками "американських гірок" у перші кілька місяців роботи адміністрації президента США Дональда Трампа після оголошення 2 квітня про введення нових мит на імпорт, бо інвестори відмовлялися від активів у доларах США.
Волдрон зазначив, що деякі інвестори, які володіли на 10%, 20%, 30% більше активів у доларах США, ніж могли б мати в іншому випадку, повернулися до більш нейтральної позиції.
За словами Волдрона, спочатку інвестори були впевнені, що США випереджатимуть світову економіку, тому робили ставку на долар. Але після митних новин портфелі почали активно переглядати.
Водночас ознак загального страху перед політичною нестабільністю у США інвестори поки що не демонструють.
"Полегшення [ред. - доларових активів], яке ми спостерігаємо [ред. - з 2 квітня], - це скоріше вихід надлишку, а не масова втеча", - наголосив Волдрон.
Угода між США та Китаєм, яка зменшила напруженість у торговій війні, позитивно вплинула на ринки - індекси S&P 500 та Nasdaq відновили втрати після "Дня визволення" Трампа 2 квітня. На цьому тлі долар також зміцнився.
Волдрон зазначив, що попит на китайські акції та боргові інструменти з боку інвесторів зростає, і американські компанії продовжують працювати в Китаї, попри виклики.
Щодо нових мит, то бізнес наразі намагається зрозуміти, як поділити додаткові витрати - між споживачами, постачальниками та компаніями.
Також Волдрон повідомив, що тарифна невизначеність уповільнила злиття та поглинання, тому частину угод поставлено "на паузу". Водночас ті, що вже на фінальній стадії і не зачеплені митами, реалізуються.
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