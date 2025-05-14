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АНАЛІТИКА

Папа Римський: Святий Престол відкритий надати простір для того, щоб вороги зустрілися й подивилися у вічі

 

Новообраний Папа Римський Лев XIV заявив про готовність бути посередником при розв'язанні конфліктів у світі, повідомляє в середу Vatican News.

"Святий Престол відкритий надати простір для того, щоб вороги зустрілися й подивилися у вічі, щоби народам була повернена надія й повернена гідність, яку вони заслуговують, гідність миру. Народи прагнуть миру, і я, поклавши руку на серце, кажу провідникам народів: зустріньмося, ведімо діалог і переговори. Війна ніколи не є неминучою", - цитує слова Папи Vatican News.

За словами понтифіка, зброя "може і повинна замовкнути, бо вона не вирішує проблеми, а лише збільшує їх".

"В історію увійде той, хто сіятиме мир, а не той, хто пожинатиме жертви; тому що інші не є насамперед ворогами, а людьми: не лиходіями, яких треба ненавидіти, а людьми, з якими потрібно розмовляти", - переконаний Лев XIV.

Раніше Папа пригадав слова Папи Франциска, який називав східні Церкви "мученицькими".

"Як же багато насильства від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тіґраю та Кавказу! І над усім цим жахіттям, над вбивствами стількох молодих життів, які повинні викликати обурення, бо в ім'я військових завоювань гинуть люди, вирізняється заклик, не стільки Папи, скільки Христа, що повторює: "Мир вам!" - сказав Святіший Отець, наголосивши, що Христовий мир - це "не гробова тиша після конфлікту, не наслідок гноблення, а дар, звернений на людей, який повертає їм життя".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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