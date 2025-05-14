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АНАЛІТИКА

В Іспанії поділились першими підсумками розслідування безпрецедентного блекауту

 

В уряді Іспанії відзвітували про перші результати розслідування безпрецедентного відключення електроенергії на Іберійському півострові 28 квітня, назвавши, зокрема, місця, звідки почалися збої.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила міністерка енергетики Іспанії Сара Аагесен в середу, її цитує агентство Reuters.

Кілька розслідувань за участю уряду, служб безпеки та технічних експертів вивчають причини відключення електроенергії, але це вперше, коли влада Іспанії вказала на конкретні райони як джерело подій.

Аагесен заявила на парламентських слуханнях, що три перші інциденти, причина яких ще не встановлена, спричинили втрату 2,2 гігавата електроенергії, що викликало серію відключень.

"Ми аналізуємо мільйони даних. Ми також продовжуємо просуватися вперед у визначенні місць, де сталися ці втрати електроенергії, і вже знаємо, що вони почалися в Гранаді, Бадахосі та Севільї", - сказала Аагесен.

Слідчі виключили кібератаку на оператора електромереж REE, дисбаланс попиту і пропозиції або недостатню потужність електромереж як причини відключення електроенергії, заявила Аагесен.

За її словами, розслідування займе час, і, ймовірно, не буде простих відповідей на складні питання.

Масштабне відключення електроенергії 28 квітня завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

Національний суд Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного відключення електроенергії.
Ключові теги: Іспанія
 

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