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АНАЛІТИКА

НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа про 5% ВВП на оборону - Bloomberg

 

Союзники по НАТО почали працювати над угодою про значне збільшення витрат на оборону, щоб задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа витрачати на військові потреби 5% від ВВП.

Про це Bloomberg повідомили дипломати, знайомі з цим питанням, передає Укрінформ.

За їх словами, учасники переговорів у НАТО досягають прогресу на шляху до досягнення домовленостей про 5% ВВП на оборону і пов'язаних витрат до 2032 року напередодні саміту Організації Північноатлантичного договору в Гаазі у червні.

За словами одного з високопоставлених європейських дипломатів, збільшення витрат на оборону в ці терміни буде величезним викликом, хоча багато хто вважає ці зусилля необхідними для того, щоб надіслати сильний сигнал Кремлю.

Міністри закордонних справ країн НАТО мають обговорити цю ініціативу на зустрічі в турецькому місті Анталія в середу і четвер, 14-15 травня. Зокрема, за словами дипломатів, міністри обговорюватимуть, які саме витрати будуть зараховані до 1,5% компоненту, зокрема в таких сферах, як військова мобільність, товари подвійного призначення і кібербезпека. Вони додали, що переговори перебувають на початковій стадії. Поки що незрозуміло, чи буде цей сегмент включати існуючі витрати, чи вимагатиме нових зобов'язань.

За словами високопоставлених дипломатів, генеральний секретар Марк Рютте підштовхує членів Альянсу до того, щоб вони погодились на рівень витрат у 3,5% ВВП протягом наступних семи років, на додаток до 1,5%, призначених для інших оборонних витрат. Альянс надіслав урядам країн-членів детальні, засекречені списки озброєнь та інших засобів, які керівники оборонних відомств обговорюватимуть у середу в Брюсселі.

Ці списки були схвалені членами Альянсу і, ймовірно, будуть підписані на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі на початку червня, повідомляють джерела. Після цього залишиться формальне ухвалення на саміті 24-25 червня в Гаазі.

За словами європейських дипломатів, очікується, що саміт буде коротшим, ніж попередні зустрічі, і зосередиться на питаннях витрат і промислового зростання, а його підсумком стане коротка декларація.
 

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