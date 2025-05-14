Американці вже менше переймаються через рецесію, рейтинг Трампа зріс до 44%

Рейтинг президента США Дональда Трампа цього тижня зріс, оскільки американці менше хвилюються щодо його управління економікою та перспектив рецесії.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, передає Укрінформ.

Згідно з результатами опитування, 44% респондентів схвалюють діяльність Трампа, водночас у квітні рейтинг Трампа становив 42%.

Схвалення економічного управління Трампа зросло до 39% з 36%.

Занепокоєння громадськості щодо рецесії зменшилося, але залишається високим - близько 69% респондентів заявили, що вони стурбовані рецесією, порівняно з 76% у квітні.

Частка тих, хто сказав, що їх турбує фондовий ринок, знизилася з 67% до 60%.

При цьому 59% респондентів заявили, що якщо економіка впаде в рецесію в цьому році, то це буде вина Трампа, а 37% вважають, що це буде вина експрезидента Джо Байдена.

В опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному по всій країні в режимі онлайн, взяли участь 1 163 особи. Похибка становила 3 процентні пункти.

Трамп розпочав свій термін з рейтингом схвалення 47%, проте його популярність знижувалася, оскільки американці були стурбовані низкою торгових воєн, які він розпочав після вступу на посаду. Трамп заявив, що провину за економічні проблеми країни слід покласти на Байдена. Інфляція різко зросла під час президентства Байдена на тлі глобального економічного хаосу через пандемію COVID-19, але до кінця його президентства мала тенденцію до зниження.