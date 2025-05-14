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Франція вважає, що після схвалення 17-го пакета санкцій ЄС настав час задушити економіку РФ
13:18 14.05.2025 |
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що Європейський Союз має зосередитися на новому пакеті санкцій, щоб задушити економіку Росії та змусити очільника Кремля Владіміра Путіна припинити війну проти України.
Про це він заявив у середу, 14 травня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Виступаючи після схвалення 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії, Барро зазначив, що вплив запроваджених заходів досі був недостатнім, і Євросоюз має співпрацювати зі Сполученими Штатами, де Конгрес уже підготував нищівні заходи на випадок, якщо президент США Дональд Трамп вирішить чинити тиск на Москву.
"Ми повинні йти далі, тому що чинні санкції не переконали Владіміра Путіна припинити його загарбницьку війну. Отже, ми повинні готуватися до розширення нищівних санкцій, які могли б остаточно задушити російську економіку", - вважає глава зовнішньополітичного відомства Франції.
Барро також заявив, що проведе переговори з американським сенатором Ліндсі Гремом щодо санкційного законопроєкту, який той готує.
Цей законопроєкт передбачає введення 500% тарифів на країни, які імпортують російську нафту, зазначив глава французького МЗС.
"Росія знайшла способи обходити обмеження, запроваджені Європою та США, тому "перекриття крана" могло б взяти Росію за горло", - додав він.
Схвалений послами ЄС 17-й пакет санкцій проти Росії вміщає у собі санкції, які охоплюють, зокрема, "тіньовий флот" Росії - під обмеження потрапили майже 200 суден, включно з нафтовими танкерами. Посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.
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