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АНАЛІТИКА

Мита на китайські товари все ще можуть зруйнувати купівельні звички американців – CNN

 

Незважаючи на зменшення гігантського мита на раніше дешеві товари з Китаю, тарифи можуть зруйнувати купівельні звички мільйонів американців.

Про це пише CNN.

"Незважаючи на полегшення від гігантського мита на раніше дешеві безмитні товари з Китаю, тарифи, які залишилися, все ще готові зруйнувати звички мільйонів американців, які купують товари на сайтах електронної комерції з наднизькими цінами", - говориться у публікації.

CNN зазначає, що адміністрація Трампа знизила зі 120% до 54% тариф на посилки з товарами вартістю 800 дол або менше, що надходять з Китаю. Ставка для посилок від комерційних перевізників знижена зі 145% до 30%. Фіксований тариф у розмірі 100 дол також не зросте до 200 дол за поштове відправлення з 1 червня, як планувалося раніше.

У публікації говориться, що нова ставка в 54% застосовується лише до відправлень, які обробляються такими поштовими службами, як USPS. А посилки від UPS, FedEx та інших експрес-кур'єрських компаній натомість будуть обкладатися базовим тарифом на китайські товари, який США знизили до 30%, що все ще є руйнівним для багатьох підприємств і споживачів.

"У середу Китай знизив загальні тарифи на американські товари до 10% на 90 днів, тоді як американські мита на переважну більшість китайських товарів знизилися до 30% на цей період. Тарифи США накладаються на мита, які вже діяли до того, як президент США Дональд Трамп розпочав свій другий президентський термін", нагадує CNN.

Відносини між США та Китаєм покращуються, але їм ще потрібно пройти певний шлях, щоб повернутися до рівня, який був до січня. А основний удар від тарифів припаде на американських споживачів, особливо з низьким рівнем доходу, які покладаються на відносно недорогі товари з Китаю. Тепер американці можуть розраховувати на більш довгий час очікування і вищі ціни, говориться у публікації.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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