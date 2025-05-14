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Goldman Sachs: Трампу подобається нафта за $40-50 за барель
12:41 14.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп, схоже, не проти, якщо ціна на американську нафту WTI знаходитиметься в діапазоні від $40 до $50 за барель. Такий висновок зробив банк Goldman Sachs на основі аналізу публікацій Трампа в соціальних мережах на цю тему, пише Bloomberg.
У нього знайшли близько 900 дописів про нафту.
Коли ціни перевищують $50, Трамп зазвичай закликає до зниження цін або радіє їх падінню. Натомість у разі дуже низьких цін менш ніж $30 (востаннє таке було під час обвалу ринку у квітні 2020 року) він закликає до підвищення цін для підтримки американського виробництва.
Зараз ціна WTI становить приблизно $63 за барель, що на 12% нижче проти початку року. Причиною зниження нафтових цін стали торгові мита Трампа та рішення ОПЕК+ щодо збільшення видобутку.
Аналітики Goldman Sachs вважають, що прихильність Трампа до порівняно низьких цін на нафту підтримує їх прогноз про ймовірне подальше зниження цін у 2025-2026 роках, хоча пом'якшення торгової напруги між США та Китаєм, навпаки, сприятиме підтриманню цін на нафту.
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