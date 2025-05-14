ЗМІ: німецькі слідчі зірвали диверсії РФ з вибуховими посилками, затримали українців

У Німеччині та Швейцарії затримали кількох осіб, що нібито мали за дорученням російських спецслужб відправити посилки з вибуховими пристроями, підозрювані є українцями.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Минулими вихідними та у вівторок за розпорядженням федеральної прокуратури затримали трьох осіб, яких підозрюють у підготовці відправлення "вибухових" посилок на замовлення з Москви.

Двох осіб затримали вихідними, третього - у вівторок. Арешти відбулися у Констанці, Кельні та на території Швейцарії.

Підозрюваними є українці Владислав Т., Данило Б. і Євген Б., їм висувають звинувачення в "агентурній діяльності з метою диверсії". Вони нібито погодились скоїти "підпал з обтяжуючими обставинами" і влаштувати вибух вибухових пристроїв на замовлення російських спецслужб.

Слідчі вважають, що підозрювані вже почали приготування до виконання замовлення, відправивши тестові посилки з GPS-трекерами на адреси в Україні. Євген нібито купив трекери у Швейцарії та відправив Данилу у Констанц, а той повіз їх до Кельна, звідки Владислав організував поштове відправлення в Україну - щоб зрозуміти, яким шляхом рухаються посилки.

Втім, як зазначають, слідство ще на дуже ранньому етапі.

Раніше німецькі ЗМІ дізнались, що європейські слідчі, залучені до розслідування минулих інцидентів з "вибуховими посилками", вважають, що їх підлаштували російські спецслужби, а серед завербованих виконавців є українці.

Перед цим схожі деталі дізналося агентство Reuters - у матеріалі йдеться, що російські спецслужби причетні до низки вибухів посилок у країнах Європи, а серед завербованих виконавців були українці.