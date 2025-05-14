Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Заморожені російські активи в I кв. принесли Euroclear EUR1,5 млрд процентних доходів

 

Європейський депозитарій Euroclear за підсумками першого кварталу 2025 року одержав 1,47 млрд євро у вигляді відсоткових доходів від інвестування заблокованих російських активів, ідеться у звіті компанії.

Euroclear зазначає, що через поступове зниження процентних ставок показник виявився на 7,5% нижчим, ніж у першому кварталі 2024 року.

За підсумками 2024 року ці доходи досягли 6,9 млрд євро, у 2023 році - 4,4 млрд євро, у 2022 році - 821 млн євро.

Податкові виплати з доходів, отриманих від російських активів, у першому кварталі 2025 року склали 360 млн євро.

Euroclear оцінює прямі витрати в першому кварталі 2025 року, до яких призвели санкції і відповідні заходи з боку Росії, в розмірі 22 млн євро, втрати доходу від бізнесу - в 9 млн євро.

На кінець березня 2025 року баланс Euroclear становив 230 млрд євро, з яких 195 млрд євро припадають на російські активи, що перебувають під санкціями.

Euroclear у 2024 році перерахував близько 3,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів у європейський фонд для України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5004
  0,0383
 0,09
EUR
 1
 46,0924
  0,0654
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1387  0,05 0,11 41,7368  0,00 0,00
EUR 46,0216  0,16 0,35 46,7981  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,09 0,22 41,5700  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес