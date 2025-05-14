Заморожені російські активи в I кв. принесли Euroclear EUR1,5 млрд процентних доходів

Європейський депозитарій Euroclear за підсумками першого кварталу 2025 року одержав 1,47 млрд євро у вигляді відсоткових доходів від інвестування заблокованих російських активів, ідеться у звіті компанії.

Euroclear зазначає, що через поступове зниження процентних ставок показник виявився на 7,5% нижчим, ніж у першому кварталі 2024 року.

За підсумками 2024 року ці доходи досягли 6,9 млрд євро, у 2023 році - 4,4 млрд євро, у 2022 році - 821 млн євро.

Податкові виплати з доходів, отриманих від російських активів, у першому кварталі 2025 року склали 360 млн євро.

Euroclear оцінює прямі витрати в першому кварталі 2025 року, до яких призвели санкції і відповідні заходи з боку Росії, в розмірі 22 млн євро, втрати доходу від бізнесу - в 9 млн євро.

На кінець березня 2025 року баланс Euroclear становив 230 млрд євро, з яких 195 млрд євро припадають на російські активи, що перебувають під санкціями.

Euroclear у 2024 році перерахував близько 3,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів у європейський фонд для України.