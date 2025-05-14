Британія планує «вивести» з Лондона робочі місця тисяч держслужбовців

Британський уряд планує перемістити з Лондона у регіони тисячі робочих місць держслужбовців, щоб заощадити кошти і "наблизити ухвалення рішень до громад по всій території Британії".

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Тисячі робочих місць британських держслужбовців планують до 2032 року перемістити з Лондона до інших міст, що дозволить зекономити близько 94 млн фунтів стерлінгів щорічно.

Плани передбачають виведення з Лондона близько 12000 робочих місць і закриття 11 офісів.

Водночас два урядові кампуси мають з'явитися у Манчестері і шотландському Абердіні - перший буде фокусуватися на технологічних інноваціях, другий - на енергетиці. Частину посад перемістять до інших міст. Вважають, що цей крок забезпечить значний приплив коштів у місцеву економіку.

Державні відомства просять подати свої пропозиції щодо можливих варіантів переміщення частини працівників з Лондона.

Ініціатива є частиною реформ уряду лейбористів, спрямованих на скорочення кількості держслужбовців. Існуючу систему називають надто "роздутою" та неефективною.

Кількість працівників державної служби у Британії з 2016 року суттєво зросла. На кінець 2024 року їхню кількість оцінювали у 514 тисяч.