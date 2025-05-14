Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США і Саудівська Аравія оголосили про угоду про постачання зброї на суму 142 млрд дол
10:39 14.05.2025 |
Про це, розповідаючи про перший день візиту президента США Дональда Трампа до країн Перської затоки, пише BBC.
"У перший день візиту США і Саудівська Аравія оголосили про угоду щодо постачання зброї на суму 142 млрд доларів, а також про інші інвестиції, які, за словами кронпринца країни, можуть зрештою скласти 1 трлн доларів", - повідомляє BBC.
"Президент Дональд Трамп заявив, що у США немає «сильнішого партнера», ніж Саудівська Аравія, під час своєї першої великої закордонної поїздки - бурхливого візиту до країн Перської затоки, головною метою якого було залучення інвестицій", - говориться у публікації.
BBC називає цей візит кроком уперед, порівнюючи його з прийомом колишнього президента США Джо Байдена, "який приїхав до багатого на нафту королівства у 2022 році, щоб попросити допомоги у зниженні цін на пальне".
Виступаючи в Ер-Ріяді, президент США також пообіцяв скасувати всі санкції проти Сирії. Вони діють вже більше десяти років і мають на меті чинити тиск і завдавати економічного удару диктатурі колишнього президента Башара Асада, який був повалений у грудні, зазначає BBC.
З того часу Сирія обрала нового перехідного президента, що створило можливість для відновлення зусиль американської дипломатії.
Несподівана заява про скасування санкцій є докорінною зміною для Сирії, яку міністр закордонних справ Асаад Шибані назвав "новим стартом" на шляху відновлення країни, говориться у публікації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
|Україна закінчила всі процедури для спільного фонду зі США, передала ноту повіреній Штатів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Угода про ресурси між Україною та США принесе плоди аж за 10-15 років - FT
|НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа про 5% ВВП на оборону - Bloomberg
|Американці вже менше переймаються через рецесію, рейтинг Трампа зріс до 44%
|Франція вважає, що після схвалення 17-го пакета санкцій ЄС настав час задушити економіку РФ
|Мита на китайські товари все ще можуть зруйнувати купівельні звички американців – CNN
Бізнес
|Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
|Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році
|Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства
|Акції Xiaomi падають через скарги покупців на оманливу рекламу електрокара SU7 Ultra