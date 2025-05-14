США і Саудівська Аравія оголосили про угоду про постачання зброї на суму 142 млрд дол

Про це, розповідаючи про перший день візиту президента США Дональда Трампа до країн Перської затоки, пише BBC.

"У перший день візиту США і Саудівська Аравія оголосили про угоду щодо постачання зброї на суму 142 млрд доларів, а також про інші інвестиції, які, за словами кронпринца країни, можуть зрештою скласти 1 трлн доларів", - повідомляє BBC.

"Президент Дональд Трамп заявив, що у США немає «сильнішого партнера», ніж Саудівська Аравія, під час своєї першої великої закордонної поїздки - бурхливого візиту до країн Перської затоки, головною метою якого було залучення інвестицій", - говориться у публікації.

BBC називає цей візит кроком уперед, порівнюючи його з прийомом колишнього президента США Джо Байдена, "який приїхав до багатого на нафту королівства у 2022 році, щоб попросити допомоги у зниженні цін на пальне".

Виступаючи в Ер-Ріяді, президент США також пообіцяв скасувати всі санкції проти Сирії. Вони діють вже більше десяти років і мають на меті чинити тиск і завдавати економічного удару диктатурі колишнього президента Башара Асада, який був повалений у грудні, зазначає BBC.

З того часу Сирія обрала нового перехідного президента, що створило можливість для відновлення зусиль американської дипломатії.

Несподівана заява про скасування санкцій є докорінною зміною для Сирії, яку міністр закордонних справ Асаад Шибані назвав "новим стартом" на шляху відновлення країни, говориться у публікації.