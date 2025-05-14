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США застерігають компанії від використання чипів Huawei, інакше – санкції
09:50 14.05.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила компанії в усьому світі, що використання чипів ШІ від Huawei може спричинити кримінальну відповідальність за порушення експортного контролю США.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Міністерство торгівлі США оприлюднило роз'яснення, згідно з яким процесори Huawei Ascend підпадають під експортні обмеження, оскільки майже напевно містять американські технології або були створені з їх використанням.
Бюро промисловості та безпеки (BIS), яке контролює експортні правила, у вівторок заявило про посилення підходу до іноземних чипів ШІ, зокрема оприлюднивши роз'яснення, що використання чипів Huawei Ascend будь-де у світі є порушенням експортного контролю США.
Люди, обізнані з ситуацією, наголосили, що йдеться не про запровадження нових правил, а про уточнення: використання чипів Huawei, найімовірніше, порушує діючі обмеження, згідно з якими для передачі американських технологій китайській компанії потрібна важкодоступна ліцензія.
"Це не нове обмеження, а публічне підтвердження вже наявного тлумачення: навіть просте використання ким завгодно будь-де у світі інтегральної схеми, розробленої Huawei, може вважатися порушенням правил експортного контролю", - пояснив Кевін Вулф, досвідчений юрист з експортного контролю компанії Akin Gump.
Бюро зазначило, що три моделі чипів - Huawei Ascend 910B, 910C та 910D - підпадають під регулювання, оскільки, найімовірніше, були спроєктовані з використанням американського програмного забезпечення або виготовлені на обладнанні, створеному на основі американських технологій.
Це роз'яснення з'явилося на тлі зростання занепокоєння США щодо швидких темпів, з якими Huawei розвиває передові чипи та інше обладнання для штучного інтелекту.
Huawei вже постачає на китайський ринок "кластери" ШІ-чипів, які, за її словами, перевершують аналогічну продукцію американського лідера Nvidia за ключовими характеристиками - такими як обчислювальна потужність і обсяг пам'яті.
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