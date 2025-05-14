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Катар подарує Трампу літак, але переробка коштуватиме сотні млн доларів, - CNN
09:47 14.05.2025 |
Катар має намір подарувати лідеру США Дональду Трампу літак, однак на його переробку може знадобитися сотні мільйонів доларів і два роки робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Чинні та колишні чиновники розповіли, що переобладнання розкішного літака на заміну президентському борту може обійтися в сотні мільйонів доларів. Ба більше, встановлення необхідного обладнання безпеки, зв'язку та оборонних можливостей для його безпечного використання президентом може зайняти 2 роки.
Раніше в неділю Трамп написав у соцмережах, що Пентагон отримає "в подарунок, безкоштовно, літак 747 (Boeing 747-8 - ред.) для тимчасової заміни 40-річного Air Force One".
Але навіть якщо літак буде використовуватися тимчасово, американським агентствам доведеться переконатися у відсутності вразливостей у системі безпеки, по суті, розібравши літак до каркаса, і переобладнавши його необхідним обладнанням зв'язку та безпеки.
"Вам потрібно буде повністю перевірити літак - розібрати його, перевірити на наявність помилок тощо, укріпити його, щоб ніхто не зміг зламати електроніку літака... Здатність президента командувати і контролювати своїх військових у найважчі дні вимагає багато чого", - розповів CNN відставний високопоставлений військовий, знайомий з Air Force One.
Військовий уточнив, що цей процес може зайняти від кількох місяців до двох років.
Інше джерело висловило занепокоєння тим, що Білий дім не зовсім усвідомлює, який обсяг роботи доведеться виконати з літаком, у якому будуть задіяні кілька розвідувальних служб.
Нагадаємо, днями ABC News написало, що Катар готується зробити США розкішний подарунок, а саме - літак Boeing 747-8, відомий як "літаючий палац". Цей подарунок може стати найдорожчим, коли-небудь запропонованим США іноземною державою.
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