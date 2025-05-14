У Саудівській Аравії для Трампа збудували пересувний McDonald's

Уряд Саудівської Аравії замовив мобільний McDonald's для візиту Трампа, оскільки президент США полюбляє їжу з цього закладу.

Про це пише Newsweek.

"Саудівці намагаються справити враження на Трампа під час його візиту до Ер-Ріяду цього тижня, звертаючи увагу навіть на найдрібніші деталі, зокрема любов президента до McDonald's. Організатори замовили спеціально виготовлену вантажівку McDonald's, призначену для обслуговування президентської делегації та журналістів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що чотириденний візит Трампа на Близький схід став його першою міжнародною місією після вступу на посаду. "Блискуча вантажівка із подвійними сходами й з надписами англійською та арабською мовами припаркована біля медіацентру під назвою "Медіа-Оазис", - зауважує Newsweek.

Однак поки незрозуміло, чи має намір Трамп замовляти їжу із пересувного McDonald's.

Про вагомість візиту для Саудівської Аравії свідчить і той факт, що Трампа біля трапу літака зустрічав особисто кронпринц Мухаммед бін Салман, хоча зазвичай іноземні делегації в аеропорту супроводжують чиновники нижчого рангу.