Франція готова розмістити ядерні винищувачі в країнах Європи: Макрон назвав умови

Франція готова розпочати дискусію про розміщення французьких винищувачів, озброєних ядерними бомбами, в інших країнах Європи. Однак є три умови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю на TF1.

За його словами, Франція готова до дискусії про розміщення французьких ядерних винищувачів в інших європейських країнах, подібно до того, як це роблять США, щоб поділитися своєю "ядерною парасолькою".

"Я визначу рамки дуже офіційно в найближчі тижні й місяці", - сказав французький президент.

Він висунув три умови для перегляду ядерного стримування Франції.

"Франція не буде платити за безпеку інших. Це не буде відніматися від того, що нам потрібно для нас самих. І нарешті, остаточне рішення завжди буде залишатися за президентом Франції та главою збройних сил", - зазначив Макрон.

Пропозиція Макрона

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Європейського Союзу.

"Наші сили ядерного стримування захищають нас. Вони є французькими. З 1964 року вони завжди відігравали роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту за допомогою нашої ядерної зброї. Рішення залежатиме від голів та головнокомандувачів європейських країн", - зазначив він.

Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна веде "серйозні переговори" з Францією щодо пропозиції Макрона використати ядерний потенціал його країни для захисту європейських союзників.