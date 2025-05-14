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Індія схвалила трьох російських страховиків для покриття суден з нафтою
23:58 13.05.2025 |
Індія надала дозвіл трьом російським страховим компаніям, включаючи підрозділ «сбербанку», на забезпечення морського страхування суден, що прибувають до індійських портів. Це рішення сприятиме збереженню постачань російської нафти на другий за обсягом ринок після Китаю на тлі західних санкцій.
Уряд Індії дозволив страховій компанії «сбербанку», страховій групі «угорія» й компанії АСТК надавати покриття відповідальності (P&I) для суден до 20 лютого 2026 року. Загалом Індія визнала вісім російських організацій, які можуть страхувати такі перевезення.
Через санкційний тиск з боку США та ЄС, який ускладнює використання західного флоту й страхування для російських нафтових вантажів, москва переорієнтувалась на східні ринки. Індійські нафтопереробні заводи купують нафту на умовах постачання, коли російські продавці самі забезпечують судна і страхування.
Раніше повідомлялося, що ці три страховики зверталися до індійського морського регулятора із запитом на дозвіл покриття ризиків для танкерів. У лютому міністр нафти Індії заявив, що країна хоче купувати лише ту російську нафту, яка постачається через несанкційовані компанії й судна.
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