Польський суд заборонив протестувальникам блокувати кордон

Апеляційний суд у Любліні змінив рішення місцевого Окружного суду і залишив у силі рішення війта гміни Дорогуськ про заборону протесту на дорозі, що веде до пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє Radio Lublin, передає Укрінформ.

«Рішення було прийнято на закритому засіданні у так званому 24-годинному режимі. Апеляційний суд змінив рішення Окружного суду, який учора скасував заборону війта, та видав письмове обґрунтування цього рішення», - повідомила суддя Апеляційного суду Дорота Яніцька.

За її словами, суд звернув увагу на визначення «зібрання», оскільки в цьому конкретному випадку не йшлося про публічне зібрання, а скоріше про блокування дороги. Тому, на переконання Апеляційного суду, війт гміни прийняв правильне рішення, забороняючи проведення цього заходу.

Організатор протесту Рафал Меклер повідомив, що він ще не отримав офіційного підтвердження з Апеляційного суду про заборону протесту, але зазначив, що протестувальники його виконають.

«Ми живемо в правовій державі. Тому якщо Апеляційний суд ухвалив рішення, що ми не можемо проводити таке зібрання, що не можемо здійснювати протест, то ми, звісно, залишимо кордон», - зазначив Меклер.

Як передавало агентство, Україна звернулась до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії щодо вирішення питання блокування пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Раніше посол України в Польщі Василь Боднар в коментарі Укрінформу зазначив, що Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажного транспорту поблизу пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин».

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» було заблоковано з 12 травня через акцію протесту з польського боку. Основними вимогами польських протестувальників є привернення уваги до проблем транспортних перевезень на території Польщі та повернення дозвільної системи для українських перевізників при в'їзді до Польщі.