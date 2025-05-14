Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 01:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп анонсував, що США знімуть санкції проти Сирії
23:26 13.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочне нормалізацію відносин із Сирією та скасує санкції проти неї, аби дати країні "шанс на мир" після повалення режиму Башара Асада.
Про це він заявив на інвестиційному форумі в Ер-Ріяді 13 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.
Трамп заявив, що вирішив скасувати санкції проти Сирії на прохання кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
"Є новий уряд, який, сподіваємося, буде успішним. Бажаю Сирії успіхів. Покажіть нам щось особливе", - сказав він.
У середу Трамп також має зустрітись із нинішнім фактичним президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа - колишнім повстанцем, який минулого року очолив повстання проти Башара Асада.
Аль-Шараа стане першим сирійським лідером, який зустрінеться з американським президентом після того, як покійний Хафез Асад зустрівся з Біллом Клінтоном у Женеві в 2000 році.
Відколи у Сирії встановилась нова влада у грудні 2024 року, у США зважували подальші кроки, особливо з урахуванням участі аль-Шараа в угрупованнях, які Вашингтон класифікував як терористичні.
Подібне питання обговорюється і в Європейському Союзі. Президент Франції Емманюель Макрон днями заявив, що закликатиме ЄС скасувати санкції проти Сирії, коли в червні настане час їхнього поновлення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
|Україна закінчила всі процедури для спільного фонду зі США, передала ноту повіреній Штатів
|США і Саудівська Аравія уклали угоду про зброю на $142 млрд
|Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Індія схвалила трьох російських страховиків для покриття суден з нафтою
|Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог
|Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента
|Делегація Росії чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі - Пєсков
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Польський суд заборонив протестувальникам блокувати кордон
Бізнес
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства
|Акції Xiaomi падають через скарги покупців на оманливу рекламу електрокара SU7 Ultra
|Bluetooth 6.1 офіційно представлений: захист приватності та зниження енергоспоживання
|Apple заробила понад $10 млрд на комісіях App Store у США — розробники подали позов
|У США випробовують навігаційну систему для гіперзвукових літаків, яка замінить GPS