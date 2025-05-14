Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп анонсував, що США знімуть санкції проти Сирії

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочне нормалізацію відносин із Сирією та скасує санкції проти неї, аби дати країні "шанс на мир" після повалення режиму Башара Асада.

Про це він заявив на інвестиційному форумі в Ер-Ріяді 13 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Трамп заявив, що вирішив скасувати санкції проти Сирії на прохання кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Є новий уряд, який, сподіваємося, буде успішним. Бажаю Сирії успіхів. Покажіть нам щось особливе", - сказав він.

У середу Трамп також має зустрітись із нинішнім фактичним президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа - колишнім повстанцем, який минулого року очолив повстання проти Башара Асада.

Аль-Шараа стане першим сирійським лідером, який зустрінеться з американським президентом після того, як покійний Хафез Асад зустрівся з Біллом Клінтоном у Женеві в 2000 році.

Відколи у Сирії встановилась нова влада у грудні 2024 року, у США зважували подальші кроки, особливо з урахуванням участі аль-Шараа в угрупованнях, які Вашингтон класифікував як терористичні.

Подібне питання обговорюється і в Європейському Союзі. Президент Франції Емманюель Макрон днями заявив, що закликатиме ЄС скасувати санкції проти Сирії, коли в червні настане час їхнього поновлення.
Ключові теги: США, Сирія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0929  0,04 0,10 41,7352  0,03 0,07
EUR 45,8595  0,58 1,24 46,7014  0,51 1,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,08 0,19 41,4750  0,09 0,20
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес