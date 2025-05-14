Трамп анонсував, що США знімуть санкції проти Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочне нормалізацію відносин із Сирією та скасує санкції проти неї, аби дати країні "шанс на мир" після повалення режиму Башара Асада.

Про це він заявив на інвестиційному форумі в Ер-Ріяді 13 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Трамп заявив, що вирішив скасувати санкції проти Сирії на прохання кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Є новий уряд, який, сподіваємося, буде успішним. Бажаю Сирії успіхів. Покажіть нам щось особливе", - сказав він.

У середу Трамп також має зустрітись із нинішнім фактичним президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа - колишнім повстанцем, який минулого року очолив повстання проти Башара Асада.

Аль-Шараа стане першим сирійським лідером, який зустрінеться з американським президентом після того, як покійний Хафез Асад зустрівся з Біллом Клінтоном у Женеві в 2000 році.

Відколи у Сирії встановилась нова влада у грудні 2024 року, у США зважували подальші кроки, особливо з урахуванням участі аль-Шараа в угрупованнях, які Вашингтон класифікував як терористичні.

Подібне питання обговорюється і в Європейському Союзі. Президент Франції Емманюель Макрон днями заявив, що закликатиме ЄС скасувати санкції проти Сирії, коли в червні настане час їхнього поновлення.