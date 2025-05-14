Постачання саудівської нафти у Китай у червні залишаться на піку

Постачання сирої нафти з Саудівської Аравії у Китай залишаться стабільними у червні після того, як попереднього місяця вони досягли найвищого рівня за понад рік після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток, повідомили торговельні джерела Reuters.

Державна нафтова компанія Saudi Aramco відвантажить Китаю близько 48 млн барелів у червні, як показали підрахунки розподілу між китайськими нафтопереробними заводами (НПЗ), що є таким же обсягом, як і в травні, й найбільшою кількістю щонайменше з 2024 року.

Китайський державний НПЗ Sinochem й приватні нафтопереробні заводи, включаючи Rongsheng Petrochemical і Hengli Petrochemical, будуть вивозити більше саудівської сирої нафти у червні, тоді як Sinopec, CNOOC і спільне підприємство Aramco Fujian refinery вивозитимуть менше, повідомили джерела.

У травні Saudi Aramco знизила ціни на сиру нафту для продажу азійським НПЗ, наблизившись до чотирирічного мінімуму, що збіглося з рішенням ОПЕК+ збільшити видобуток у травні й червні.

Минулого тижня Aramco дещо підвищила ціни на сиру нафту для азійських покупців на червень, як і очікувалося.

Саудівська Аравія є другим за величиною постачальником сирої нафти до Китаю після росії.

Згідно з даними китайської митниці, Китай імпортував 145,6 млн барелів сирої нафти з Саудівської Аравії у І кварталі цього року, або 1,62 млн барелів на день (б/д), що на 3,8% більше, ніж 1,56 млн за аналогічний період торік.