Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Постачання саудівської нафти у Китай у червні залишаться на піку
23:22 13.05.2025 |
Постачання сирої нафти з Саудівської Аравії у Китай залишаться стабільними у червні після того, як попереднього місяця вони досягли найвищого рівня за понад рік після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток, повідомили торговельні джерела Reuters.
Державна нафтова компанія Saudi Aramco відвантажить Китаю близько 48 млн барелів у червні, як показали підрахунки розподілу між китайськими нафтопереробними заводами (НПЗ), що є таким же обсягом, як і в травні, й найбільшою кількістю щонайменше з 2024 року.
Китайський державний НПЗ Sinochem й приватні нафтопереробні заводи, включаючи Rongsheng Petrochemical і Hengli Petrochemical, будуть вивозити більше саудівської сирої нафти у червні, тоді як Sinopec, CNOOC і спільне підприємство Aramco Fujian refinery вивозитимуть менше, повідомили джерела.
У травні Saudi Aramco знизила ціни на сиру нафту для продажу азійським НПЗ, наблизившись до чотирирічного мінімуму, що збіглося з рішенням ОПЕК+ збільшити видобуток у травні й червні.
Минулого тижня Aramco дещо підвищила ціни на сиру нафту для азійських покупців на червень, як і очікувалося.
Саудівська Аравія є другим за величиною постачальником сирої нафти до Китаю після росії.
Згідно з даними китайської митниці, Китай імпортував 145,6 млн барелів сирої нафти з Саудівської Аравії у І кварталі цього року, або 1,62 млн барелів на день (б/д), що на 3,8% більше, ніж 1,56 млн за аналогічний період торік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
|Україна закінчила всі процедури для спільного фонду зі США, передала ноту повіреній Штатів
|США і Саудівська Аравія уклали угоду про зброю на $142 млрд
|Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Індія схвалила трьох російських страховиків для покриття суден з нафтою
|Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог
|Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента
|Делегація Росії чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі - Пєсков
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Польський суд заборонив протестувальникам блокувати кордон
Бізнес
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства
|Акції Xiaomi падають через скарги покупців на оманливу рекламу електрокара SU7 Ultra
|Bluetooth 6.1 офіційно представлений: захист приватності та зниження енергоспоживання
|Apple заробила понад $10 млрд на комісіях App Store у США — розробники подали позов
|У США випробовують навігаційну систему для гіперзвукових літаків, яка замінить GPS