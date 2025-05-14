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АНАЛІТИКА

Штати ніколи не дозволять Ірану мати ядерну зброю - Трамп

 

Президент США Дональд Трамп назвав Іран найбільш деструктивною силою на Близькому Сході та заявив, що США ніколи не дозволять йому отримати ядерну зброю.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters про це глава Білого дому сказав у вівторок на інвестиційному саміті під час поїздки до Саудівської Аравії.

За словами Трампа, Іран має зробити вибір між продовженням свого "хаосу і терору" і шляхом до миру.

Президент США зазначив, що готовий укласти нову угоду з Тегераном, але лише якщо її лідери змінять курс.

"Я хочу укласти угоду з Іраном, - сказав він. - Але якщо керівництво Ірану відкине цю оливкову гілку..., у нас не буде іншого вибору, окрім як чинити масований, максимальний тиск".

Він наголосив, що "Іран ніколи не матиме ядерної зброї" і що його пропозиція щодо угоди не триватиме вічно.
Ключові теги: США, Іран
 

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