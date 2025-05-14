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США запровадили нові санкції за торгівлю іранською нафтою, у списку - майже 20 компаній
23:13 13.05.2025 |
Міністерство фінансів США оголосило у вівторок про новий набір санкцій, спрямованих проти майже двох десятків компаній, які беруть участь у незаконній торгівлі іранською нафтою.
Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі X, передає Укрінформ.
«Сьогодні Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти майже двох десятків компаній, які діють у різних юрисдикціях і задіяні в майже кожному аспекті незаконної міжнародної нафтової торгівлі Ірану», - заявив Бессент.
За його словами, з початку роботи нинішньої адміністрації США Мінфін уже вжив 19 обмежувальних заходів, у результаті яких під санкції потрапили 253 особи, компанії та судна, пов'язані з Тегераном та його проксі-угрупованнями.
«Сполучені Штати й надалі націлюватимуться на це головне джерело доходів, поки іранський режим продовжує підтримку тероризму й поширення смертоносної зброї», - наголосив голова Мінфіну.
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