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АНАЛІТИКА

США запровадили нові санкції за торгівлю іранською нафтою, у списку - майже 20 компаній

 

Міністерство фінансів США оголосило у вівторок про новий набір санкцій, спрямованих проти майже двох десятків компаній, які беруть участь у незаконній торгівлі іранською нафтою.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі X, передає Укрінформ.

«Сьогодні Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти майже двох десятків компаній, які діють у різних юрисдикціях і задіяні в майже кожному аспекті незаконної міжнародної нафтової торгівлі Ірану», - заявив Бессент.

За його словами, з початку роботи нинішньої адміністрації США Мінфін уже вжив 19 обмежувальних заходів, у результаті яких під санкції потрапили 253 особи, компанії та судна, пов'язані з Тегераном та його проксі-угрупованнями.

«Сполучені Штати й надалі націлюватимуться на це головне джерело доходів, поки іранський режим продовжує підтримку тероризму й поширення смертоносної зброї», - наголосив голова Мінфіну.
Ключові теги: США, Іран
 

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