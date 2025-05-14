Інфляція в США у квітні несподівано сповільнилася до 2,3%, мінімуму з 2021 р.

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у квітні збільшилися на 2,3% відносно того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці.

Таким чином, темпи підйому знизилися порівняно з березневими 2,4% і виявилися мінімальними з лютого 2021 року.

Середній прогноз аналітиків передбачав збереження інфляції на березневому рівні, за даними Trading Economics.

Ціни на енергоносії в США минулого місяця знизилися на 3,7% у річному вираженні після зниження на 3,3% у березні. Зокрема бензин впав у ціні на 11,8% після зниження на 9,8% місяцем раніше.

Зростання цін на продукти харчування сповільнилося до 2,8% з 3%, на транспортні послуги - до 2,5% з 3,1%.

Ціни на нові автомобілі зросли на 0,3%, тоді як вживані машини подорожчали на 1,5%.

Індекс CPI у квітні підвищився на 0,2% порівняно з попереднім місяцем. Аналітики в середньому очікували, що індикатор зросте на 0,3% після зниження на 0,1% у березні.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,2% порівняно з березнем і на 2,8% у річному вираженні. Аналітики прогнозували підвищення на 0,3% і 2,8% відповідно. У березні підйом становив 0,1% м/м і 2,8% р/р.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%. Наступне засідання ФРС відбудеться 17-18 червня.