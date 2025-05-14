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«Був би дурнем відмовитися». Історія скандалу довкола літака в подарунок Трампу від Катару
17:13 13.05.2025 |
Дональд Трамп виступив на захист планів Білого дому прийняти від Катару розкішний літак, який використовуватимуть як президентський борт Air Force One.
"Вони роблять нам подарунок", - сказав Трамп журналістам і додав, що він був би "дурнем", якби його не прийняв.
У попередній заяві речник Катару заявив, що було б "неточно" називати літак подарунком. Він сказав, що між двома країнами обговорюють передачу літака для "тимчасового використання".
Ця новина з'явилася на тлі того, що Трамп має відвідати Катар цього тижня в рамках своєї першої великої закордонної поїздки.
Трамп заявив, що США допомогали Катару "протягом багатьох років з точки зору безпеки" та що він "дуже поважає керівництво" країни.
Далі він сказав, що було б "приємним жестом", якби Катар надав США літак Boeing, поки його уряд продовжує чекати на два нових літаки, які має надати безпосередньо сама компанія Boeing.
Потенційна вартість літака та його використання викликали правові та етичні питання серед критиків як лівих, так і правих політичних сил.
Конституція США має положення, відоме як "клаузула" про винагороди, яке обмежує подарунки, які президенти США можуть приймати від іноземних урядів. Його розробили для того, щоб запобігти залежності лідерів від іноземних урядів.
У соціальних мережах сенатор-демократ з Каліфорнії Адам Шифф процитував розділ Конституції, в якому йдеться, що жоден обраний посадовець не може приймати "будь-який подарунок... будь-якого роду" від лідера іноземної держави без схвалення Конгресу.
Конгресмен Річі Торрес, демократ з Нью-Йорка, закликав Управління з питань підзвітності уряду провести розслідування, заявивши, що літак може "стати найціннішим подарунком, який будь-коли дарував президенту іноземний уряд".
Але критику висловили й деякі найвідданіші прихильники Трампа.
Подкастер Daily Wire Бен Шапіро в понеділок розкритикував "угоду про літак", назвавши її підступною.
"Чи добре це для президента Трампа? - запитав Шапіро. - Чи добре це для його порядку денного? Відповідь - ні".
Ультраправа інфлюенсерка Лора Лумер також розкритикувала цей крок. Вона написала, що готова була б "підставитися під кулю" заради президента, але рішення прийняти літак буде "величезною плямою" для адміністрації.
Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила в неділю, що "будь-який подарунок, наданий іноземним урядом, завжди приймається у повній відповідності до всіх чинних законів. Адміністрація президента Трампа прагне повної прозорості".
Поточний флот Білого дому включає два літаки Boeing 747-200B, обладнані для президентських вимог, оснащені спеціальним комунікаційним обладнанням. Вони мають велику залу, офіс та конференц-кімнату. Літаки використовуються з 1990 та 1991 років.
Кажуть, що Катар пропонує версію Boeing 747-8 набагато новішої моделі, яка, за повідомленнями ABC News, була модернізована як "летючий палац".
Літак, вартість якого, як повідомляють, становить близько 400 мільйонів доларів, не буде готовий до використання одразу, якщо його нададуть США, оскільки його потрібно буде дообладнати та отримати дозвіл від служб безпеки, повідомили джерела CBS, американського партнера BBC.
Boeing вже уклала контракт на пряме постачання Білому дому двох 747-8, але Трамп на початку цього року скаржився, що фірма відстає від графіка.
Його команда домовилась про отримання цих літаків протягом його першого терміну на посаді, хоча Boeing попередив, що вони не будуть доступні ще два-три роки.
Катар - країна, з якою Трамп має хороші стосунки, - раніше вже дарувала літаки іншим державам, зокрема Туреччині.
І це не перша справа Трампа з Катаром. Минулого місяця його компанія підписала угоду про будівництво там розкішного гольф-курорту, що стало першою іноземною угодою з моменту повернення республіканця на посаду в січні.
За даними CBS, літак, який Трамп міг би отримати, після закінчення його терміну передадуть до його "президентської бібліотеки", яка являє собою колекцію артефактів, пов'язаних з часом перебування лідера США на посаді.
Літаки Air Force One зазвичай передаються іншим адміністраціям. За даними Національного архіву, лише "бібліотека" Рональда Рейгана має літак Air Force One.
Трампа неодноразово звинувачували у конфлікті інтересів з моменту його першого вступу на посаду президента в 2017 році. Протягом свого першого терміну критики закидали йому збагачення кількома способами, зокрема через його готель у Вашингтоні, округ Колумбія. Потім проти нього подали позов, але він так і не був завершений.
Коментуючи потенційну передачу літака, Девід Супер, професор права Джорджтаунського університету, сказав BBC: "Це, звичайно, гидко, але формально це передача уряду [США], а не посадовцю".
Однак, професор Супер додав, що літак можна розглядати як незаконний особистий подарунок Трампу, якщо він зможе використовувати його у своєму приватному житті після звільнення з посади.
За його словами, Конгрес міг би ухвалити резолюцію, яка засуджує такий крок, хоча це малоймовірно, враховуючи домінування республіканців на Капітолійському пагорбі, і, крім того, це не зупинить фактичну передачу.
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