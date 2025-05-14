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Міненерго США рекордно скорочує 47 регуляторних актів, прогнозуючи економію споживачами $11 млрд
16:53 13.05.2025 |
Міністерство енергетики США запроваджує найбільшу в історії дерегуляційну програму, запропонувавши скасувати або скоротити одразу 47 нормативних актів зі сфери діяльності міністерства, що, на його думку, дозволить американським споживачам заощадити приблизно $11 млрд.
"Міністерство енергетики США сьогодні оголосило про перший крок у найбільшій в історії дерегуляційній програмі, пропонуючи скасувати або скоротити 47 нормативних актів, які збільшують витрати та знижують якість життя американського народу. Після завершення ці дії заощадять американському народу приблизно $11 млрд і скоротять понад 125 тис. слів із Кодексу федеральних нормативних актів", - йдеться в його повідомленні в мережі Х у вівторок.
Згідно з ним, ці дії, відповідно до указу президента США Дональда Трампа "Нульове регулювання для вивільнення американської енергетики", просувають його обіцянку відновити свободу споживачів, знизити витрати та розкрити домінування Америки в енергетиці.
"Міністерство енергетики зібрало робочу групу для роботи над НАЙБІЛЬШИМ дерегуляторним кроком у сучасній історії. Ідея була простою: зібрати купу розумних людей у кімнаті та вирішити проблему. Ми подолали бюрократію, щоб здійснити 47 дерегуляторних заходів від імені американського народу!" - написав зі свого боку міністр енергетики США Кріс Райт.
За його словами, зазвичай міністерству потрібні роки, щоб скасувати лише кілька нормативних актів, але адміністрація Трампа зібрала команду, яка працює цілодобово, щоб скоротити витрати та досягти результатів для американського народу трохи більше ніж за 110 днів.
"Завдяки лідерству президента Трампа ми повертаємо здоровий глузд - скорочуємо правила, спрямовані на задоволення фантазій про Новий зелений курс, обмежуємо вибір споживачів та збільшуємо витрати для американського народу. Обіцянки дано - обіцянки виконано", - зазначив Райт.
Міненерго пояснило, що 47 заходів включають, зокрема, скасування або зміну десятків стандартів для побутової техніки, правил, якы обмежують виробництво енергії, ненаукових вимог для одержувачів грантів.
Таким чином, серед іншого пропонується спростити адмінпроцедури щодо імпорту-експорту природного газу, подання заявки на отримання президентського дозволу на об'єкти для передачі е/е на міжнародних кордонах та дозволу на її передачу до іноземної країни, процедури придбання нафти для стратегічного резерву, а також скасувати стимулювання виробництва целюлозного біопалива та відновлюваної енергії.
Також передбачається скасування стандартів енергозбереження для автоматичних комерційних льодогенераторів, розпилювальних клапанів попереднього ополіскування, мікрохвильових печей, зовнішніх джерел живлення, осушувачів повітря та вимог до проектування звичайних варильних поверхонь та духовок.
Крім того, Міненерго бачить необхідність в скасуванні стандартів водозбереження для комерційних та побутових пральних машин, а також побутових посудомийних машин, стандартів водокористування для кранів.
Поряд з цим пропонується скасувати грантові програми для шкіл, лікарень та будівель, які належать органам місцевого самоврядування та установам громадського догляду, а також вимоги до представників однієї статі щодо можливості пробуватися до спортивних команд протилежної статі, правил, що стосуються недискримінації у програмах або заходах, фінансованих федеральним урядом.
Йдеться також про скасування застарілих правил фінансової допомоги та "непотрібних правил", що заохочують альтернативне вирішення спорів, а також правил програми захисту працівників підрядників Міненерго.
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