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АНАЛІТИКА

Реальні доходи населення в ОЕСР у IV кв. зросли на 0,5%

 

Реальні доходи населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у четвертому кварталі 2024 року збільшилися на 0,5% відносно попередніх трьох місяців, повідомляють у звіті ОЕСР.

Таким чином, темпи зростання прискорилися порівняно з 0,2% у третьому кварталі.

Реальний ВВП у розрахунку на душу населення в жовтні-грудні підвищився на 0,4%, як і в попередні три місяці.

Із 19 держав, дані щодо яких були відомі, у дев'яти було зафіксовано підвищення доходів громадян, у семи - скорочення. Серед країн G7 зростання було зафіксовано лише у двох.

За підсумками всього 2024 року доходи населення держав ОЕСР збільшилися на 1,8%, подушний ВВП - на 1,1%.

Найзначніший приріст доходів торік відбувся в Португалії (на 6,7%), найсильніше зниження - в Австралії (на 1,8%).

ОЕСР, створена 1961 року, є однією з провідних економічних організацій світу, до неї входять 38 держав.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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