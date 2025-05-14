Китай надасть 66 мільярдів юанів кредитів країнам Латинської Америки щоб популяризовувати китайську валюту в регіоні.

Про це йдеться у публікації CNN.

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв надати 66 мільярдів юанів (9,2 мільярда доларів) кредитних ліній країнам CELAC (країни Латинської Америки і Карибського басейну) для підтримки їхнього розвитку. "Кредитні лінії будуть деноміновані в юанях, що є частиною більш широких зусиль з популяризації китайської валюти в регіоні", - зазначає CNN.

"Перед обличчям бурхливих підводних течій геополітичної та блокової конфронтації, а також зростаючої хвилі односторонності та протекціонізму, Китай готовий об'єднати зусилля з нашими латиноамериканськими та карибськими партнерами", - заявив Сі під час форуму China-CELAC.

Регіон дедалі частіше опиняється в епіцентрі боротьби між США та Китаєм за вплив. І країни Латинської Америки є одними з головних торговельних партнерів Пекіна. Минулого року Китай був головним пунктом призначення для бразильської сої, на який припадало понад 73% загального експорту сої з цієї країни, повідомляє CNN.

"При цьому Сі Цзіньпін заявив, що "залякування" і "гегемонізм" призведуть лише до протилежних наслідків, завуальовано натякаючи на Сполучені Штати лише через день після того, як було досягнуто тимчасового перемир'я в торговельній війні між двома найбільшими економіками світу. Це послання змальовує Китай як світового лідера і захисника вільної торгівлі", - говориться у публікації.

У той час як Білий дім вітає тарифну паузу як перемогу Сполучених Штатів і демонстрацію "безпрецедентного досвіду Трампа в забезпеченні угод, які приносять користь американському народу", китайські коментатори і державні ЗМІ святкують угоду як "величезну перемогу" для Китаю і підтвердження жорсткої позиції Пекіна, пише CNN.