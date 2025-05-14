Нові американські фабрики TSMC вже повністю завантажені замовленнями від Apple та NVIDIA

Тайванська компанія TSMC активно розширює свою присутність в США і її виробничі потужності вже повністю заброньовані великими технологічними гігантами, такими як Apple та NVIDIA. Про це пише Taiwan Economic Daily.

Зростаючий попит на американські виробничі потужності TSMC пояснюється бажанням компаній уникнути геополітичних ризиків, пов'язаних із виробництвом у Тайвані. Крім того, виробництво в США дозволяє отримати підтримку уряду, що стало важливим фактором для інвесторів.

TSMC здійснила значні інвестиції на суму понад $100 мільярдів, спрямовані на розширення фабрик у США та впровадження передових технологій виробництва. Компанія планує запустити виробництво техпроцесу A16 (1,6 нм) та забезпечити до 30% світових поставок 2-нм чипів саме у США. Крім того, компанія має намір відкрити центр досліджень і розробок, а також нове підприємство з передового пакування.

Це зміцнює позиції США як важливого гравця у сфері напівпровідникової промисловості та створює конкуренцію для Intel, яка раніше домінувала на цьому ринку.