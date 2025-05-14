Влада США розглядає можливість скасування поширеної технології "стоп-старт", яка автоматично відключає двигун автомобіля під час зупинки, наприклад, на світлофорі або в заторі.

Голова Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) Лі Зелдін (Lee Zeldin) написав у соцмережі X, що всі ненавидять, коли двигун глухне на кожному світлофорі, "щоб автовиробник отримав кліматичну грамоту". Тому агентство має намір скасувати раніше схвалену технологію.

Заява послідувала за січневим указом президента США Дональда Трампа, згідно з яким федеральні агенції мають скасувати щонайменше 10 старих нормативів на кожен новий, посилюючи курс на дерегуляцію економіки.

Систему "стоп-старт" розробила корпорація Toyota в 1970-х, а потім поширила її в усьому світі як спосіб економії палива і зниження викидів CO₂. У деяких країнах автомобілі з цією системою отримують кращі екологічні рейтинги та відповідають більш жорстким вимогам щодо викидів.

Принцип роботи наступний: коли автомобіль зупиняється, двигун автоматично глушиться. Щойно водій натискає на педаль зчеплення на моделях із механічною коробкою передач або відпускає гальмо на автомобілях з АКПП - двигун запускається знову. Попри потенційну користь для екології, технологія викликає неоднозначну реакцію серед водіїв, багато з яких вважають її незручною або дратівливою.

Якщо EPA дійсно перегляне нормативні документи, виробники в США можуть перестати встановлювати ці системи в стандартній комплектації, особливо на тлі загальної політики ослаблення кліматичних обмежень.