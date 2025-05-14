Південна Корея відмовилася від F-35B на користь безпілотників у проєкті легкого авіаносця

Південнокорейський вертольотоносець LPH 6112 Marado. Ілюстрація: Збройні сили Республіки Корея

Південнокорейські військово-морські сили оновили план будівництва легкого авіаносця, замінивши винищувачі F-35B на бойові безпілотники.

Як повідомляє видання Chosun, оновлений план спрямований на підвищення автономії в оборонних технологіях та зниження залежності від американського імпорту.

Замість закупівлі дорогих винищувачів F-35B, здатних здійснювати вертикальні зльоти та посадки, нова концепція передбачає використання вітчизняних безпілотників для розвідки, спостереження та ударних місій. Це дозволить значно скоротити витрати, які у початковому проєкті оцінювалися у 7 трильйонів вон (близько 5,1 мільярда доларів).

Первинний проєкт, розроблений за президентства Мун Чже Іна під назвою «Багатоцільовий великий десантний корабель II», передбачав будівництво авіаносця водотоннажністю 30 тисяч тонн і довжиною 260 метрів до 2033 року. Планувалося розмістити на ньому 20 винищувачів F-35B, однак тепер їх замінять бойові, розвідувальні та ударні дрони, зокрема дрони-камікадзе. Водночас на борту залишаться десантні та ударні гелікоптери.

Південнокорейські ВМС пояснюють зміну плану розвитком безпілотних технологій та новими вимогами до морських операцій. Оновлена платформа стане командним кораблем мобільних сил, здатним виконувати ударні, десантні, охоронні та рятувальні завдання.

Очікується, що використання БПЛА дозволить заощадити кілька трильйонів вон у порівнянні з початковим проектом.