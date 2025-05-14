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АНАЛІТИКА

Трамп знижує мита на китайські недорогі товари з Temu та Shein до 54%

 

З 14 травня 2025 року США знизять митну ставку на недорогі товари, що надходять з Китаю, зі 120% до 54%. Про це йдеться в новому указі президента США Дональда Трампа, пише Reuters.

Йдеться про так званий "de minimis" - правила, що раніше дозволяли ввозити до США товари вартістю до $800 без сплати мита та з мінімальними перевірками.

Раніше цим активно користувалися китайські онлайн-гіганти, зокрема Temu, Shein, а також постачальники заборонених речовин, таких як фентаніл.

На сьогодні понад 90% усіх поштових посилок у США надходять саме через канал "de minimis", з яких 60% - з Китаю.

Американські законодавці з обох партій уже тривалий час критикують цю схему як "лазівку", що дозволяє китайському дешевому імпорту заповнювати ринок, шкодячи місцевим виробникам і спрощуючи контрабанду.

Фіксований збір у розмірі $100 залишиться чинним, хоча з червня планувалося збільшити його до $200.

Ці зміни стали частиною нової торговельної угоди між США та Китаєм, яка передбачає тимчасове зниження мит на 115 відсоткових пунктів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Китай
 

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