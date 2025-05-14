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Bloomberg: США можуть втратити $12 млрд доходу від туризму у 2025 році
12:29 13.05.2025 |
У 2025 році США можуть втратити $12,5 млрд доходу від туризму, а витрати іноземних туристів знизяться до менш ніж $169 млрд. Про це свідчать дані Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), передає Bloomberg.
Це приблизно на 7% менше, ніж у 2024-му, і на 22% нижче, ніж у 2019-му - році піку американського туризму.
З-поміж 184 економік, які аналізували WTTC разом з Oxford Economics, лише в США очікується зниження туристичних доходів.
Туризм і подорожі - найбільший сектор американської економіки вартістю майже $2,6 трлн, який забезпечує 9% ВВП та 20 млн робочих місць. Щороку ця галузь генерує $585 млрд податкових надходжень - 7% від усього бюджету США.
Проблеми почалися ще в епоху Байдена, коли обмеження через COVID трималися довше, ніж у більшості інших країн. Потім додався зміцнілий долар, що зробив поїздки в США надто дорогими для європейців і японців. Зараз ситуацію погіршує зміна ставлення до США через риторику America First.
За березень 2025 року кількість туристів із Великої Британії зменшилася на 15%, з Німеччини - на 28%, з Південної Кореї - на 15%, з Іспанії, Ірландії та Домінікани - на 24-33%.
Наслідки відчують великі міста та прикордонні регіони. Наприклад, Нью-Йорк переглянув прогноз на 2025 рік: очікується на 400 000 менше туристів та мінус $4 млрд доходу. Губернаторка Кеті Гокул повідомила, що в регіонах штату Нью-Йорк 66% бізнесів уже відчули серйозне падіння бронювань із Канади, і 26% зменшили персонал.
За прогнозами WTTC, туризм у США не відновиться до доковідного рівня щонайменше до 2030 року. І це якщо ситуація не погіршиться. Один із сигналів для тривоги - план підвищити вартість електронного дозволу ESTA (в'їзд за безвізом) із $21 до $40.нь - 7% від усього бюджету США.
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