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FT: ЄС готує спосіб обійти вето Угорщини на продовження санкцій проти Росії
12:04 13.05.2025 |
Європейська комісія готує механізми обходу можливого вето Угорщини на продовження економічних санкцій проти Росії, термін яких спливає наприкінці липня, пише Financial Times.
Серед варіантів - переведення частини санкцій, включно з замороженими російськими активами на суму 200 млрд євро, на іншу правову основу, яка вимагатиме підтримки більшості країн Європейського Союзу, а не одностайного рішення.
Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан неодноразово блокував санкції ЄС проти Росії, погрожує накласти вето на продовження економічних обмежень.
Тому в Брюсселі розглядаються такі заходи, як валютний контроль, щоб запобігти відтоку коштів до Росії, та торгові заходи, зокрема мита.
Раніше також висловлювалися ідеї щодо національних заходів, які б дозволили таким країнам, як Бельгія, де заморожено основну частину російських активів вартістю 200 мільярдів євро, заборонити репатріацію російських активів.
"Ми всі зосереджені на плані А, - сказав один із посадовців, з якими спілкувалися журналісти FT. - Але тривають дискусії щодо правової основи альтернативних варіантів".
У червні Європейська комісія збирається подати законодавчі пропозиції, які дозволять заборонити нові контракти на закупівлю російського газу та угоди на спотовому ринку вже цього року, а також повністю відмовитися від них до 2027 року.
Ці заходи не будуть санкціями.
Також було заявлено про наміри запропонувати тарифи на збагачений уран у рамках зусиль зі скорочення залежності ЄС від російського палива.
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