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АНАЛІТИКА

FT: ЄС готує спосіб обійти вето Угорщини на продовження санкцій проти Росії

 

Європейська комісія готує механізми обходу можливого вето Угорщини на продовження економічних санкцій проти Росії, термін яких спливає наприкінці липня, пише Financial Times.

Серед варіантів - переведення частини санкцій, включно з замороженими російськими активами на суму 200 млрд євро, на іншу правову основу, яка вимагатиме підтримки більшості країн Європейського Союзу, а не одностайного рішення.

Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан неодноразово блокував санкції ЄС проти Росії, погрожує накласти вето на продовження економічних обмежень.

Тому в Брюсселі розглядаються такі заходи, як валютний контроль, щоб запобігти відтоку коштів до Росії, та торгові заходи, зокрема мита.

Раніше також висловлювалися ідеї щодо національних заходів, які б дозволили таким країнам, як Бельгія, де заморожено основну частину російських активів вартістю 200 мільярдів євро, заборонити репатріацію російських активів.

"Ми всі зосереджені на плані А, - сказав один із посадовців, з якими спілкувалися журналісти FT. - Але тривають дискусії щодо правової основи альтернативних варіантів".

У червні Європейська комісія збирається подати законодавчі пропозиції, які дозволять заборонити нові контракти на закупівлю російського газу та угоди на спотовому ринку вже цього року, а також повністю відмовитися від них до 2027 року.

Ці заходи не будуть санкціями.

Також було заявлено про наміри запропонувати тарифи на збагачений уран у рамках зусиль зі скорочення залежності ЄС від російського палива.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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