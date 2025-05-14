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АНАЛІТИКА

У Мінфіні США не чекають на швидку торговельну угоду з ЄС

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент висловив сумніви щодо можливості швидкого досягнення торговельної угоди між США та Європейським Союзом, заявивши, що переговори гальмуються через "проблему колективної дії".

Про це він сказав під час Саудівсько-американського інвестиційного форуму в Ер-Ріяді, цитує агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бессент заявив, що не очікує швидкого укладення торговельної угоди з Європейським Союзом, пославшись на внутрішні суперечності в самому ЄС, які заважають ефективним переговорам.

"Моя особиста думка - в Європі існує проблема колективної дії: італійці хочуть одного, а французи - іншого. Але я впевнений, що зрештою ми досягнемо задовільного результату", - сказав він.

Водночас американський міністр висловив більше оптимізму щодо торговельних угод з азійськими партнерами. За його словами, США ведуть "дуже продуктивні переговори" з Японією, мають "дуже конструктивні" діалоги з Індонезією та отримали "дуже хорошу пропозицію" від Тайваню.

"У моїй частині світу справи йдуть дуже добре", - підкреслив Бессент, який курує торговельні переговори з азійськими економіками.

Раніше у квітні американський президент Дональд Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.

Тим часом ЄС розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати президента США скасувати чинні та заплановані тарифи проти Євросоюзу.

12 травня Трамп поскаржився, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.
Ключові теги: США, ЄС
 

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