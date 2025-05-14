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АНАЛІТИКА

Віткофф назвав ключові питання у потенційних переговорах між Україною та РФ

 

Посланець американського президента Стів Віткофф розповів, про що говоритимуть Україна та Росія, якщо вдасться провести прямі переговори між ними.

Про це він сказав у інтерв'ю Breitbart News, пише "Європейська правда".

Віткофф заявив, що серед головних питань, які залишаються невирішеними у російсько-українській війні і про які буде йти розмова, якщо сторони сядуть за стіл переговорів: окуповані Росією території України, Запорізька атомна електростанція та доступ України до важливих водних шляхів.

"Я думаю, основні питання - це регіони, атомна електростанція і те, як Україна може використовувати Дніпро і виходити до моря. Є речі, які, на мою думку, буде неважко вирішити, якщо ми зберемо сторони за стіл, вони говоритимуть одне з одним, ми звузимо перелік розбіжностей і запропонуємо компроміси та креативні рішення", - вважає він.

За його словами, США зробили "багато для того, щоб звузити коло питань", а головною перепоною Віткофф назвав "п'ять регіонів".

"Головна перепона - це п'ять регіонів. Росія має повний контроль над двома з них. Україна - частковий контроль над трьома іншими. Йдеться про те, як ми будемо оцінювати - бо є різниця між лініями фронту, де стоять війська, і адміністративними межами", - сказав він.

Посланець американського президента також зауважив, що переговори з обома сторонами вже тривають у неформальному форматі, і США наполягають на якнайшвидшій організації прямої зустрічі української та російської делегацій.
Ключові теги: США, Росія
 

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