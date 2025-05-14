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АНАЛІТИКА

Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing – Bloomberg

 

Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing авіакомпаніям після торгового перемир'я зі Сполученими Штатами.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg News.

У квітні Boeing заявляв про відмову низки його клієнтів у Китаї приймати нові літаки через тарифи. Та цього тижня офіційні особи в Пекіні почали повідомляти вітчизняним перевізникам і державним установам, що поставки літаків, вироблених в США, можуть бути відновлені.

У понеділок США і Китай домовилися знизити високі тарифи щонайменше на 90 днів. І це дозволило загальмувати торговельну війну між двома найбільшими економіками світу, пише агентство.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, США
 

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