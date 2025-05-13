Дефіцит бюджету США за сім місяців фінроку зріс на 23%, у квітні було зафіксовано профіцит

Профіцит держбюджету США у квітні становив $258,4 млрд, що на 23,3% вище за показник за той самий місяць минулого року ($209,529 млрд), повідомило міністерство фінансів країни.

Доходи бюджету минулого місяця зросли на 9,5% - до $850,169 млрд із $776,198 млрд. Зокрема, митні збори принесли в бюджет $16,3 млрд проти $7,1 млрд роком раніше.

Витрати підвищилися на 4,4% і становили $591,769 млрд порівняно з $566,669 млрд. Основні витрати припали на процентні виплати за держборгом ($89 млрд) і соціальні виплати ($132 млрд).

За сім місяців 2025 фінансового року, який розпочався 1 жовтня, від'ємне сальдо бюджету США збільшилося на 22,6% у річному виразі і майже досягло $1,049 трлн.

Обсяг надходжень зріс на 4,9% - до $3,11 трлн. Витрати збільшилися на 8,9% і становили $4,159 трлн. Обидва показники зафіксували історичні максимуми.

Як повідомлялося раніше, від'ємне сальдо держбюджету США за підсумками 2024 фінансового року становило $1,83 трлн, збільшившись на 8%.

Рекордний розмір дефіциту в $3,1 трлн було зафіксовано в країні за підсумками 2020 фінроку. З профіцитом бюджет востаннє був зведений у 2001 фінроці.