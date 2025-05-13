США скасовують тимчасовий захист для тисяч афганців

Міністерство внутрішньої безпеки США 12 травня оголосило про припинення тимчасового захисту для деяких афганців, які проживають у Сполучених Штатах, посилаючись на покращення безпекових умов й економічної ситуації в Афганістані.

«Ми переглянули умови в Афганістані з нашими міжвідомчими партнерами, і вони не відповідають вимогам для отримання статусу тимчасового захисту (TPS)», - заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

«Ситуація з безпекою в Афганістані покращилася, і стабілізація економіки більше не заважає їм повернутися до рідної країни», - сказала вона.

Ноем заявила, що термін дії статусу TPS для Афганістану закінчиться 20 травня, а припинення набуде чинності 12 липня.

TPS призначений для іноземних громадян, які не можуть повернутися додому через війну, стихійні лиха чи інші «надзвичайні» обставини.

Ноем визначила, що «загалом спостерігаються помітні покращення в безпековій та економічній ситуації, такі, що вимога повернення афганських громадян до Афганістану не становить загрози їхній особистій безпеці через збройний конфлікт або надзвичайні й тимчасові умови».

Згідно з заявою міністерки, припинення дії програми TPS відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, бо, за її словами, є дані про «одержувачів, які перебувають під слідством за шахрайство і загрозу нашій громадській безпеці й національній безпеці».

За даними некомерційної організації AfghanEvac, програма TPS у Сполучених Штатах зараз охоплює близько 11 тисяч афганців.

«Рішення про припинення дії програми TPS для Афганістану не має реального підґрунтя - воно має політичне підґрунтя», - сказав Шон ВанДайвер, президент AfghanEvac, наголосивши, що Афганістан залишається під контролем «Талібану», і там досі відбуваються «вбивства, свавільні арешти і порушення прав людини, особливо щодо жінок й етнічних меншин».

«Те, що адміністрація зробила сьогодні, - це зрада людей, які ризикували своїм життям заради Америки, будували тут життя і вірили в наші обіцянки», - наголосив він.

Колишній президент США Джо Байден у січні продовжив дію захисту TPS для громадян кількох країн. Президент Дональд Трамп вжив заходів для позбавлення захисту TPS громадян інших країн, включаючи Гаїті й Венесуелу, в рамках ширших заходів боротьби з імміграцією.