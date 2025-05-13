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Експрезидент Філіппін, якого судять у Гаазі, перемагає на виборах мера великого міста
09:13 13.05.2025 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News.
Дутерте отримав у вісім разів більше голосів від найближчого суперника.
Він був заарештований у березні та переданий до Міжнародного кримінального суду в Гаазі за звинуваченнями, пов'язаними з його жорсткою кампанією боротьби з наркоманією, під час якої загинули тисячі людей.
Попри перебування під вартою, філіппінське законодавство дозволяє кандидатам балотуватися на виборах, якщо вони не були остаточно засуджені.
Наразі незрозуміло, як Дутерте зможе виконувати обов'язки мера з-за ґрат. Його донька, віцепрезидентка Сара Дутерте, яка сама стикається з процедурою імпічменту, заявила, що обговорюються варіанти приведення її батька до присяги до 30 червня.
Сім'я Дутерте зберігає політичний вплив у регіоні: його син Себастьян лідирує на виборах віцемера Давао, а старший син Паоло балотується до Палати представників.
Ці вибори відбуваються на тлі політичної напруги між кланами Дутерте та чинного президента Фердинанда Маркоса-молодшого.
Офіційні результати виборів очікуються протягом тижня.
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