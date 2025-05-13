У Мексиці застрелили кандидатку в мери міста під час зустрічі з виборцями, що транслювалася онлайн у Фейсбуці.

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера Текістепека Єсенію Лару Гутьєррес, яка входила до правлячої партії Morena.

Як передає Укрінформ з посиланням на CNN, напад стався на заході під час виборчої кампанії: невідомі раптом відкрили вогонь по його учасниках.

Подію було зафіксовано під час онлайн-трансляції на Фейсбуці, з якої видно, як Гутьєррес вітає місцевих жителів на вулицях Текістепека, коли раптом починається стрілянина.

Згідно з інформацією генпрокуратури штату, разом з кандидаткою загинули ще три людини, крім того, троє отримали поранення.

Мексиканська влада пообіцяла знайти винних у вбивстві кандидатки та її прихильників.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум на пресконференції в понеділок зазначила, що не має інформації стосовно мотивів нападу.