Індія та Пакистан припинили бойові дії після кількаденного воєнного протистояння

Індія та Пакистан досягли перемир'я після чотирьох днів інтенсивних бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на військових та дипломатичних представників обох країн.

Угоду про припинення вогню між Ісламабадом та Нью-Делі, було укладено після того, як високопоставлений пакистанський військовий надіслав повідомлення по «гарячій лінії» своєму індійському колезі.

Керівник Генерального штабу операцій індійської армії генерал-лейтенант Раджив Гхай підтвердив, що під час обговорення наслідків ранкових ударів Пакистану він отримав сигнал із запитом на переговори.

У Пакистані заявили, що впродовж кількох днів контактували з посередниками, не вказавши конкретні країни. Проте за інформацією джерел, важливу роль відіграла американська дипломатія.

За словами пакистанських посадовців, після обстріляв з боку Індії в ніч на суботу, Ісламабад завдав серії ударів у відповідь по індійських військових базах, назвавши ці дії «оком за око». Проте це ще більше підштовхнули сторони до дипломатії на тлі загрози великомасштабного конфлікту між ядерними державами.

У суботу після обіду було досягнуто згоди про припинення вогню. Надалі мали відбутися переговори щодо механізмів забезпечення довготривалого перемир'я.

Окрім США, у миротворчих зусиллях також брали участь Китай і Саудівська Аравія. Держсекретар США Марко Рубіо і віцепрезидент Джей-Ді Ванс провели серію переговорів з політичним і військовим керівництвом обох країн, щоб запобігти подальшій ескалації.

Попри розбіжності у версіях, перемир'я наразі здебільшого дотримується, хоча обидві сторони вже звинуватили одна одну в окремих порушеннях.