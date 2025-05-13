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Індія та Пакистан припинили бойові дії після кількаденного воєнного протистояння
08:59 13.05.2025 |
Індія та Пакистан досягли перемир'я після чотирьох днів інтенсивних бойових дій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на військових та дипломатичних представників обох країн.
Угоду про припинення вогню між Ісламабадом та Нью-Делі, було укладено після того, як високопоставлений пакистанський військовий надіслав повідомлення по «гарячій лінії» своєму індійському колезі.
Керівник Генерального штабу операцій індійської армії генерал-лейтенант Раджив Гхай підтвердив, що під час обговорення наслідків ранкових ударів Пакистану він отримав сигнал із запитом на переговори.
У Пакистані заявили, що впродовж кількох днів контактували з посередниками, не вказавши конкретні країни. Проте за інформацією джерел, важливу роль відіграла американська дипломатія.
За словами пакистанських посадовців, після обстріляв з боку Індії в ніч на суботу, Ісламабад завдав серії ударів у відповідь по індійських військових базах, назвавши ці дії «оком за око». Проте це ще більше підштовхнули сторони до дипломатії на тлі загрози великомасштабного конфлікту між ядерними державами.
У суботу після обіду було досягнуто згоди про припинення вогню. Надалі мали відбутися переговори щодо механізмів забезпечення довготривалого перемир'я.
Окрім США, у миротворчих зусиллях також брали участь Китай і Саудівська Аравія. Держсекретар США Марко Рубіо і віцепрезидент Джей-Ді Ванс провели серію переговорів з політичним і військовим керівництвом обох країн, щоб запобігти подальшій ескалації.
Попри розбіжності у версіях, перемир'я наразі здебільшого дотримується, хоча обидві сторони вже звинуватили одна одну в окремих порушеннях.
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