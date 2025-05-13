Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія та Пакистан припинили бойові дії після кількаденного воєнного протистояння

 

Індія та Пакистан досягли перемир'я після чотирьох днів інтенсивних бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на військових та дипломатичних представників обох країн.

Угоду про припинення вогню між Ісламабадом та Нью-Делі, було укладено після того, як високопоставлений пакистанський військовий надіслав повідомлення по «гарячій лінії» своєму індійському колезі.

Керівник Генерального штабу операцій індійської армії генерал-лейтенант Раджив Гхай підтвердив, що під час обговорення наслідків ранкових ударів Пакистану він отримав сигнал із запитом на переговори.

У Пакистані заявили, що впродовж кількох днів контактували з посередниками, не вказавши конкретні країни. Проте за інформацією джерел, важливу роль відіграла американська дипломатія.

За словами пакистанських посадовців, після обстріляв з боку Індії в ніч на суботу, Ісламабад завдав серії ударів у відповідь по індійських військових базах, назвавши ці дії «оком за око». Проте це ще більше підштовхнули сторони до дипломатії на тлі загрози великомасштабного конфлікту між ядерними державами.

У суботу після обіду було досягнуто згоди про припинення вогню. Надалі мали відбутися переговори щодо механізмів забезпечення довготривалого перемир'я.

Окрім США, у миротворчих зусиллях також брали участь Китай і Саудівська Аравія. Держсекретар США Марко Рубіо і віцепрезидент Джей-Ді Ванс провели серію переговорів з політичним і військовим керівництвом обох країн, щоб запобігти подальшій ескалації.

Попри розбіжності у версіях, перемир'я наразі здебільшого дотримується, хоча обидві сторони вже звинуватили одна одну в окремих порушеннях.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0929  0,04 0,10 41,7352  0,03 0,07
EUR 45,8595  0,58 1,24 46,7014  0,51 1,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес