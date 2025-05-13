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АНАЛІТИКА

Угорщина заморожує частину бюджетних витрат через рекордний дефіцит

 

Дефіцит бюджету Угорщини у квітні досяг рекордного рівня через те, що виплати за відсотками перевищили зростання податкових надходжень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За даними Міністерства економіки Угорщини, за перші чотири місяці 2025 року дефіцит бюджету склав понад 2,9 трильйона форинтів (8 мільярдів доларів) - це найгірший показник за цей період.

При цьому тільки за квітень 2025-го дефіцит угорського бюджету становив 376 мільярдів форинтів.

"Було значно заморожено видатки бюджету, що доводить здатність фіскальної політики швидко реагувати", - заявив угорським ЗМІ державний секретар Міністерства економіки Корнел Кісгергель, не уточнивши, які саме видатки були заморожені.

Кісгергель водночас заперечив, що угорський уряд послабить фіскальну політику з огляду на прийдешні парламентські вибори 2026 року.

Уряд Угорщини заклав економічне зростання у 2025 році на рівні 2,5%, але в першому кварталі ВВП країни, навпаки, скоротився.

Уряд угорського премʼєра Віктора Орбана раніше вже підвищив цільові показники дефіциту на 2025 і 2026 роки, що погіршило кредитний рейтинг країни.

У березні влада Угорщини була змушена обмежити ціни на деякі продукти харчування.
Ключові теги: Угорщина
 

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