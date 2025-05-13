Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Арктичну раду очолила глава МЗС Гренландії – острова, який хоче забрати Трамп

 

Данія, яка перебрала на себе ротаційне головування в Арктичній раді, призначила головою ради міністерку закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт на тлі претензій США на цей острів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Данія перейняла головування в Арктичній раді від Норвегії в той час, коли в регіоні напружена безпекова ситуація, а президент США Дональд Трамп прагне анексувати Гренландію.

На запитання про переговори зі США Мотцфельдт підтвердила, що її уряд залишається відданим ідеї незалежності, але продовжує співпрацювати з адміністрацією Трампа.

"Я думаю, що ми чітко висловили свою політичну позицію: ми не хочемо бути данцями, але й американцями теж не хочемо. І наша співпраця з новою адміністрацією є дуже тісною", - наголосила вона.

Глава гренландського МЗС такод підкреслила, що Арктика й надалі має залишатися регіоном, де "напруженість вирішується дипломатичним шляхом, де захищаються права корінних народів і де панує співпраця".

Створена у 1996 році, Арктична рада не займається питаннями безпеки, але укладає обов'язкові угоди про охорону навколишнього середовища та надає голос корінним народам цього регіону.

Її членами є Росія, США, Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Шість організацій, що представляють корінні народи Арктики, є постійними учасниками ради. А Франція, Німеччина, Китай, Японія, Індія та Корея беруть участь у засіданнях як спостерігачі.

Арктична рада була одним з небагатьох майданчиків, де західні країни та Росія тісно співпрацювали, але її члени вирішили призупинити роботу з РФ незабаром після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1352  0,00 0,00 41,7652  0,03 0,07
EUR 46,4352  0,05 0,11 47,2074  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес