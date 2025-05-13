Арктичну раду очолила глава МЗС Гренландії – острова, який хоче забрати Трамп

Данія, яка перебрала на себе ротаційне головування в Арктичній раді, призначила головою ради міністерку закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт на тлі претензій США на цей острів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Данія перейняла головування в Арктичній раді від Норвегії в той час, коли в регіоні напружена безпекова ситуація, а президент США Дональд Трамп прагне анексувати Гренландію.

На запитання про переговори зі США Мотцфельдт підтвердила, що її уряд залишається відданим ідеї незалежності, але продовжує співпрацювати з адміністрацією Трампа.

"Я думаю, що ми чітко висловили свою політичну позицію: ми не хочемо бути данцями, але й американцями теж не хочемо. І наша співпраця з новою адміністрацією є дуже тісною", - наголосила вона.

Глава гренландського МЗС такод підкреслила, що Арктика й надалі має залишатися регіоном, де "напруженість вирішується дипломатичним шляхом, де захищаються права корінних народів і де панує співпраця".

Створена у 1996 році, Арктична рада не займається питаннями безпеки, але укладає обов'язкові угоди про охорону навколишнього середовища та надає голос корінним народам цього регіону.

Її членами є Росія, США, Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Шість організацій, що представляють корінні народи Арктики, є постійними учасниками ради. А Франція, Німеччина, Китай, Японія, Індія та Корея беруть участь у засіданнях як спостерігачі.

Арктична рада була одним з небагатьох майданчиків, де західні країни та Росія тісно співпрацювали, але її члени вирішили призупинити роботу з РФ незабаром після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.