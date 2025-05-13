В Індії повідомили про нормалізацію ситуації в прикордонних із Пакистаном районах

Сухопутні сили Індії після повідомлень у понеділок про появу безпілотників над прикордонними з Пакистаном районами заявили, що ситуація на кордоні знову повернулася в норму.

"Наразі немає інформації про ворожі дрони. Ситуація спокійна, перебуває під повним контролем", - цитує Hindustan Times заяву індійських військових.

Раніше газета повідомляла, що в понеділок військові Індії збили 10-12 безпілотників у небі над округами Джамму і Самба на півдні союзної території Джамму і Кашмір.

Також звуки вибухів було чути біля міста Хошіарпур на північному сході штату Пенджаб, в окрузі Джаландхар цього штату. Пізніше повідомлялося про нейтралізацію БПЛА в Джаландхарі. Крім того, 15 безпілотників помітили над військовими об'єктами в місті Удхампур у Джамму і Кашмірі, і ще політ, імовірно, безпілотника зафіксували в окрузі Джхунджхуну в штаті Раджастхан.

Відносини між Індією і Пакистаном загострилися після того, як 22 квітня на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів. Загинули 26 осіб. Індія поклала відповідальність за теракт на пакистанську сторону.

У ніч на минулу середу військові Індії завдали авіаударів по інфраструктурі, розташованій на території Пакистану, і по контрольованих Ісламабадом районах Кашміру. ЗС Пакистану завдали ударів у відповідь. Потім обмін ударами продовжився.

10 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Індія і Пакистан погодилися на перемир'я. Глава МЗС Пакистану Ісхак Дар підтвердив, що Делі та Ісламабад погодилися припинити бойові дії.