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Трамп може поговорити із Сі цього тижня
17:47 12.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп допустив, що вже наприкінці цього тижня може поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі торговельної домовленості між обома країнами.
Про це він сказав журналістам під час пресконференції в Білому домі 12 травня, повідомляє "Європейська правда".
Трамп похизувався результатами переговорів США та Китаю в Женеві напередодні, які призвели до "повного перезавантаження відносин".
"Наші відносини дуже, дуже хороші. Я поговорю з президентом Сі - можливо, наприкінці тижня", - додав він.
Заява президента США стосувалась домовленості Вашингтона та Пекіна, досягнутої внаслідок переговорів у Швейцарії 11 травня.
Згідно з домовленістю, США тимчасово знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".
Нагадаємо, Дональд Трамп підняв тарифи на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін своїми заходами у відповідь підвищила тарифи на американські товари до 125%.
За квітень експорт з Китаю до США обвалився на 21%, а від бізнесу почали лунати побоювання про загрозу дефіциту товарів і компонентів. Під кінець квітня Трамп почав визнавати, що безпрецедентні мита проти Китаю доведеться знизити.
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