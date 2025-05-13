Трамп може поговорити із Сі цього тижня

Президент США Дональд Трамп допустив, що вже наприкінці цього тижня може поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном на тлі торговельної домовленості між обома країнами.

Про це він сказав журналістам під час пресконференції в Білому домі 12 травня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп похизувався результатами переговорів США та Китаю в Женеві напередодні, які призвели до "повного перезавантаження відносин".

"Наші відносини дуже, дуже хороші. Я поговорю з президентом Сі - можливо, наприкінці тижня", - додав він.

Заява президента США стосувалась домовленості Вашингтона та Пекіна, досягнутої внаслідок переговорів у Швейцарії 11 травня.

Згідно з домовленістю, США тимчасово знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".

Нагадаємо, Дональд Трамп підняв тарифи на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін своїми заходами у відповідь підвищила тарифи на американські товари до 125%.

За квітень експорт з Китаю до США обвалився на 21%, а від бізнесу почали лунати побоювання про загрозу дефіциту товарів і компонентів. Під кінець квітня Трамп почав визнавати, що безпрецедентні мита проти Китаю доведеться знизити.