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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Уряд Британії оприлюднив радикальну реформу імміграційної системи країни
17:42 12.05.2025 |
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про завершення "експерименту з відкритими кордонами", а його уряд представив радикальну реформу імміграційної системи країни.
Плани були оприлюднені на сайті британського уряду 12 травня, пише "Європейська правда".
Опублікована так звана "біла книга" з питань імміграції визначає суворіші рамки для скорочення чистої міграції. 82-сторінковий документ під назвою "Відновлення контролю над імміграційною системою" окреслює широкомасштабні зміни в міграційній політиці.
Однією з ключових змін є посилення вимог до кваліфікації, необхідної для отримання візи для кваліфікованих працівників.
Також у "білій книзі" міститься обіцянка припинити найм закордонних працівників для роботи в сфері соціального догляду, хоча до 2028 року буде "перехідний період".
Будуть введені нові вимоги щодо демонстрації прогресу в вивченні англійської мови протягом певного часу для осіб, які подають заявки на продовження візи або на отримання посвідки на проживання. Всі дорослі, які прибувають разом із працівниками або студентами, повинні будуть продемонструвати принаймні базові знання англійської мови та прогрес у її вивченні.
За новими правилами, для подання заявки на постійне проживання термін перебування у країні має становити щонайменше 10 років, а не п'ять, як зараз.
Ряд заходів у документі стосуються спрощення процедури висилки осіб, які вчинили злочини, особливо якщо вони перебувають у країні за короткостроковою візою.
Для кращого контролю за прибуттям та вдосконалення обліку кількості осіб, існуюча система біометричних карт на проживання буде замінена новою електронною системою ідентифікації іноземних громадян.
Раніше повідомляли, що Британія хоче припинити надавати статус біженця іноземцям, засудженим за сексуальні злочини.
А ще Британія хоче укласти з ЄС міграційну угоду, яка дозволила б їй домовлятись із окремими країнами-членами про повернення деяких мігрантів.
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