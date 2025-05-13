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АНАЛІТИКА

Єврокомісар з оборони вважає «дуже реалістичним сценарієм» війну Росії проти ЄС

 

Комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

Про це він розповів в інтервʼю "Європейській правді".

За словами Кубілюса, розвідки Німеччини, Данії та інших країн вважають, що Росія матиме здатність напасти на ЄС до 2030 року або "навіть раніше, протягом наступних трьох років".

Він звернув увагу, що Росія вже перевела економіку на військові рейки і нездатна повернути її до попереднього стану.

"Тож якщо в Україні встановиться мир або перемир'я - Росія продовжить виробляти і накопичувати таку кількість зброї, яка зрештою дозволить їй розпочати нову агресію", - вважає комісар.

Кубілюс наголосив, що ЄС повністю підтримує встановлення миру в Україні, але "це не означатиме, що Росія припинить готуватися до наступних агресій, чи то проти України, чи то проти країн-членів ЄС або НАТО".

"Ми вважаємо нову війну дуже реалістичним сценарієм. І єдиний спосіб стримати російську атаку - це підвищити нашу готовність до неї", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, нещодавня оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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