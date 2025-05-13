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Суд у РФ дозволив «відмотати» приватизацію до 90-х
16:02 12.05.2025 |
Конституційний суд Росії дозволив переглядати законність угод з приватизації без обмежень у часі.
Про це пише The Moscow Times.
Відтепер строк давності у подібних справах віраховується не з моменту продажу державного майна, а з часу виявлення порушень прокуратурою.
Рішення ухвалили після звернень компаній "Міраж" і "Геатон", які у 1994 році отримали у власність корпуси підшипникового заводу в Саратовській області. У складі об'єкта були й медичні приміщення, де нині працює кардіодиспансер.
У 2022 році прокуратура заявила, що угода була з порушеннями, і через рік суд задовольнив позов про повернення об'єктів державі. Власники оскаржили рішення, посилаючись на строки давності, однак суди відхилили апеляції. Тоді компанії звернулися до Конституційного суду, який фактично закріпив нову норму.
Суд пояснив: при розгляді таких справ слід враховувати "всю сукупність фактичних обставин", а не лише дату угоди.
Адвокат Павло Ларіонов заявив: "Фактично держава зберігає можливість безальтернативної деприватизації майна на необмежений термін, якщо раптом вирішить, що воно використовується не так". Він додав, що "це повністю розв'язує руки будь-яким держструктурам у 'поході за активами' і знищує сенс інституту строку давності".
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