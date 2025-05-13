У ЄС розповіли, що продовжують координувати антиросійські санкції зі США

Європейський Союз продовжує координувати зі Сполученими Штатами запровадження санкцій проти Росії, щоб санкції ЄС могли бути підтримані США.

Про це на брифінгу у Брюсселі 12 травня повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Головна речниця Єврокомісії підкреслила, що Євросоюз продовжує проводити консультації зі США щодо санкцій проти Росії.

"Протягом останніх років ми дуже тісно співпрацювали зі США в плані координації санкцій проти Росії. І ми продовжуємо це робити, намагаючись переконатися, що кожного разу, коли ми запроваджуємо санкції, наскільки це можливо, це також може бути підтримано Сполученими Штатами", - повідомила Піньо.

Як повідомлялося, в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.

13 травня міністри ЄС розглянуть "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії.