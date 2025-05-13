Фінансові новини
- |
- 13.05.25
- |
- 04:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС розповіли, що продовжують координувати антиросійські санкції зі США
15:50 12.05.2025 |
Європейський Союз продовжує координувати зі Сполученими Штатами запровадження санкцій проти Росії, щоб санкції ЄС могли бути підтримані США.
Про це на брифінгу у Брюсселі 12 травня повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".
Головна речниця Єврокомісії підкреслила, що Євросоюз продовжує проводити консультації зі США щодо санкцій проти Росії.
"Протягом останніх років ми дуже тісно співпрацювали зі США в плані координації санкцій проти Росії. І ми продовжуємо це робити, намагаючись переконатися, що кожного разу, коли ми запроваджуємо санкції, наскільки це можливо, це також може бути підтримано Сполученими Штатами", - повідомила Піньо.
Як повідомлялося, в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.
6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.
13 травня міністри ЄС розглянуть "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості
|Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
|ICAO визнала РФ відповідальною за катастрофу малайзійського «Боїнга» рейсу MH17
|Єврокомісар з оборони пояснив імовірну роль України у системі колективної оборони ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Угорщина заморожує частину бюджетних витрат через рекордний дефіцит
|Трамп теж може приїхати в Стамбул на зустріч Путіна і Зеленського
|Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі «Веймар+»
|Північна Македонія долучилась до ініціативи зі створення «трибуналу для Путіна»
|Арктичну раду очолила глава МЗС Гренландії – острова, який хоче забрати Трамп
|В Індії повідомили про нормалізацію ситуації в прикордонних із Пакистаном районах
|Частина з 800 млрд євро на переозброєння ЄС піде на закупівлі для ЗСУ – комісар
Бізнес
|Microsoft забороняє своїм співробітникам користуватись чат-ботом китайської DeepSeek
|NVIDIA модифікує чип H20 для Китаю, щоб обійти експортні обмеження США — Reuters
|Rheinmetall і ICEYE запускають спільне виробництво супутників у Німеччині
|Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети
|Peugeot поширила восьмирічну гарантію на всі електромобілі
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi